Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pkw und Radfahrerin verunfallen
Nordhausen (ots)
In der Bochumer Straße kollidierte am Dienstagmorgen ein Autofahrer mit einer Radfahrerin, die auf Höhe eines Kreisverkehrs die Fahrbahn kreuzte. Die Frau zog sich nach einem unfallbedingten Sturz Verletzungen zu. An dem Pkw, wie an dem Fahrrad, entstanden Sachschäden. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen zum Unfallgeschehen ein.
