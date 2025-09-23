LPI-NDH: Eine eher ungewöhnliche Ursache führt zu Verkehrsunfall

Nordhausen (ots) - Ein Fahrradfahrer befuhr am Montag, gegen 21.30 Uhr, die Rautenstraße in Richtung Bahnhofstraße, als er in einem Kreisverkehr alleinbeteiligt zu Fall kam. Durch den Sturz verletzte sich der 23 Jahre alte Radfahrer leicht. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Da der Verdacht bestand, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, wurde zur Beweissicherung im Krankenhaus eine ...

mehr