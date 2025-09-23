Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Eine eher ungewöhnliche Ursache führt zu Verkehrsunfall
Bleicherode (ots)
Gegen 14.15 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem Auto die Hauptstraße in Richtung Rathaus. Aufgrund der mangelnden Ladungssicherung von Speisen auf dem Beifahrersitz rutschten diese in den Fußraum. Die Fahrerin beabsichtigte das Essen wieder aufzuheben und war hierdurch derart abgelenkt, dass sie ihren Ford gegen eine Straßenlaterne lenkte. Im Rahmen der Unfallaufnahme verwies ein Drogenvortest auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Es erfolgt eine Blutprobenentnahme sowie die Sicherstellung des Führerseins.
