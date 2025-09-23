Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dilettantische Ladendiebin - untauglicher Versuch des Diebstahls

Nordhausen (ots)

Mit reichlich Übermut und dennoch fest entschlossen den Kassenbereich eines Marktes mit zwei prallgefüllten Einkaufswagen zu passieren, löste am Montagnachmittag eine 50-Jährige in Nordhausen einen Polizeieinsatz aus. Ob die Frau einen unbeobachteten Moment abwartete, um den Einkauf von mehreren hundert Euro an der Kasse vorbei zu schleusen, ist derzeit nicht bekannt, jedoch das Ergebnis - Marktmitarbeiter stellten die Frau bei ihrem Vorhaben fest. Die uneinsichtige Frau wurde zunehmend renitent, sodass Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen zum Einsatz kamen und Ermittlungen wegen - des vielleicht untauglichen - Versuchs des Diebstahls einleiteten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell