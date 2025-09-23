PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dilettantische Ladendiebin - untauglicher Versuch des Diebstahls

Nordhausen (ots)

Mit reichlich Übermut und dennoch fest entschlossen den Kassenbereich eines Marktes mit zwei prallgefüllten Einkaufswagen zu passieren, löste am Montagnachmittag eine 50-Jährige in Nordhausen einen Polizeieinsatz aus. Ob die Frau einen unbeobachteten Moment abwartete, um den Einkauf von mehreren hundert Euro an der Kasse vorbei zu schleusen, ist derzeit nicht bekannt, jedoch das Ergebnis - Marktmitarbeiter stellten die Frau bei ihrem Vorhaben fest. Die uneinsichtige Frau wurde zunehmend renitent, sodass Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen zum Einsatz kamen und Ermittlungen wegen - des vielleicht untauglichen - Versuchs des Diebstahls einleiteten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 09:28

    LPI-NDH: Verfolgungsfahrt am Abend - Motorradfahrer entkommt

    Bad Langensalza (ots) - Am Montag beabsichtigten Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich gegen 21.50 Uhr in der Ortslage Nägelstedt einen Motorradfahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Unbekannte auf dem schwarz-orangenen Kraftrad versuchte sich dem zu entziehen und trat die Flucht vor den Polizisten über einen Wirtschaftsweg in Richtung Merxleben an, wo das Motorrad mit dem Streifenwagen kollidierte. ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 07:53

    LPI-NDH: Radfahrer bei Sturz verletzt

    Nordhausen (ots) - Ein Fahrradfahrer befuhr am Montag, gegen 21.30 Uhr, die Rautenstraße in Richtung Bahnhofstraße, als er in einem Kreisverkehr alleinbeteiligt zu Fall kam. Durch den Sturz verletzte sich der 23 Jahre alte Radfahrer leicht. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Da der Verdacht bestand, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, wurde zur Beweissicherung im Krankenhaus eine ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 07:52

    LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

    Altengottern (ots) - Ein Autofahrer war am Montag, gegen 16.15 Uhr, auf der Straße zwischen Großengottern und Altengottern im Unstrut-Hainich-Kreis unterwegs. Dabei habe er einem entgegenkommenden Fahrzeug im Bereich einer Kurve ausweichen müssen, worauf er mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Altengottern fort. Personen kamen nicht zu Schaden. Wer hat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren