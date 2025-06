Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Verkehrsunfall mit sechs Fahrzeugen auf der BAB 31

Emsbüren (ots)

Am Sonntagvormittag kam es gegen 11:25 Uhr auf der Bundesautobahn 31 in Fahrtrichtung Emden zu einem Auffahrunfall mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden sechs Personen leicht verletzt. Der Fahrer eines LKW, hielt aus bislang ungeklärten Gründen auf dem Hauptfahrstreifen in Höhe eines Pannenfahrzeugs. Dadurch mussten die nachfolgenden Fahrzeuge stark abbremsen und ausweichen. Zwei nachfolgende Pkw konnten nur durch ein abruptes Fahrmanöver eine Kollision vermeiden. Ein weiteres Fahrzeug auf dem Überholfahrstreifen konnte durch eine Notbremsung rechtzeitig zum Stillstand kommen. Die dahinter fahrenden Pkw konnten jedoch nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhren in die stehenden Fahrzeuge auf. Unter den Leichtverletzten befinden sich Personen im Alter zwischen 21 und 69 Jahren. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Es kam während der Unfallaufnahme zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Emden.

