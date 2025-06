Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugenaufruf nach exhibitionistischem Vorfall (Korrektur Datum)

Bad Bentheim (ots)

Am Sonntagabend (15. Juni 2025) kam es gegen 20:47 Uhr zu einem exhibitionistischen Vorfall im Bereich der Straße "Ohner Diek" in Bad Bentheim.

Eine 43-jährige Joggerin wurde dabei zunächst von einem jungen Mann auf einem schwarzen E-Scooter überholt. Als sie wenig später die Einmündung zur Straße "Ohner Diek" passierte, bemerkte sie den zuvor gesehenen E-Scooter-Fahrer, der dort einige Meter von der Straße entfernt stand. Der Mann manipulierte dabei in eindeutiger Weise an seinem Glied und blickte die Joggerin gezielt an. Nachdem die Polizei verständigt wurde, flüchtete der Unbekannte in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - jünger als 20 Jahre - europäisches Erscheinungsbild - etwa 180-185 cm groß - dunkle, leicht wellige oder lockige Haare im Stirnbereich, unter einer Kapuze erkennbar - kein oder nur sehr kurzer Bart - auffällig lilafarbener oder bläulicher Kapuzenpullover - schwarze, locker sitzende Hose (baggy style) - schwarzer E-Scooter

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell