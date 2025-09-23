PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfolgungsfahrt am Abend - Motorradfahrer entkommt

Bad Langensalza (ots)

Am Montag beabsichtigten Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich gegen 21.50 Uhr in der Ortslage Nägelstedt einen Motorradfahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Unbekannte auf dem schwarz-orangenen Kraftrad versuchte sich dem zu entziehen und trat die Flucht vor den Polizisten über einen Wirtschaftsweg in Richtung Merxleben an, wo das Motorrad mit dem Streifenwagen kollidierte. Der Fahrer konnte die Fahrt ohne Sturz in Richtung Bad Langensalza fortsetzen, wo er eine rote Ampel sowie eine geschlossene Halbschranke, ohne den entsprechenden Wartepflichten nachzukommen, passierte. Wenig später entkam der Motorradfahrer in Richtung der Bundesstraße 84.

Der Unbekannte konnte durch die Beamten als Mann identifiziert werden. Er trug eine Cargojeans, eine schwarze Motorradjacke mit weißen Applikationen und einen dunklen Integralhelm. Bei dem Kraftrad handelt es sich um ein Straßenmotorrad in schwarz-orangener Farbe, welches einem Hubraum von schätzungsweise 500 bis 1000 Kubikzentimetern vorwies. An dem Motorrad war ein nicht für das Fahrzeug ausgegebenes Kennzeichen mit dem Unterscheidungszeichen GTH angebracht.

Hinweise zu dem Motorrad oder den Fahrer nimmt die Polizeistation Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

Aktenzeichen: 0248332

