Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht auf Parkplatz

Worbis (ots)

Der Fahrer eines VW hatte sein Auto am Montag, gegen 17.50 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Nordhäuser Straße abgestellt. Als er gegen 18.15 Uhr zu dem Pkw zurückkehrte, stellte er unfallbedingte Schäden im Bereich des Fahrzeughecks fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sie Unfallstelle unerlaubt verlassen, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Wer hat die Kollision auf dem Parkplatz beobachtet und kann Angaben zu dem Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 entgegen.

Aktenzeichen: 0248276

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell