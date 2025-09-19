PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuer auf der A46 - Pause für die Schwebebahn

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat am Donnerstagabend ein brennendes Auto auf der Autobahn 46 am Sonnborner Kreuz gelöscht. Die Insassen - eine vierköpfige Familie - blieben unverletzt. Kurz nach 20:30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Für die Löscharbeiten wurde die A46 in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Die Wuppertaler Schwebebahn, die am Sonnborner Kreuz die Autobahn überquert, stellte den Verkehr ein. Nach rund 30 Minuten wurde die Autobahn zunächst einspurig wieder freigegeben. Der stark beschädigte PKW wurde abgeschleppt. Die Schwebebahn nahm den Verkehr erst am Freitagmorgen wieder auf. Die Ermittlung von Brandursache und Schadenshöhe ist Sache der Autobahnpolizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1624
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

