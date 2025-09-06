PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Brand eines ehemaligen Stellwerkes der DB in Wuppertal-Steinbeck

Wuppertal (ots)

Am späten Nachmittag des 5. Septembers 2025 wurde die Feuerwehr Wuppertal zu einem unklaren Feuer im Bereich der Steinbecker Meile alarmiert. Bereits während der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein ehemaliges Stellwerk der Deutschen Bahn in Vollbrand stand. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es wurde schließlich vollständig mit mehreren C-Rohren gelöscht. Im Einsatz befanden sich zahlreiche Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Stadtgebiet Wuppertal. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
