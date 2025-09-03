Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Gefahrguteinsatz bei Axalta

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat am Abend (02.09.2025) die Werkfeuerwehr des Unternehmens Axalta bei einem Gefahrguteinsatz unterstützt. Gegen 16:45 Uhr war ein Gefahrstoff ausgetreten. Ein Mitarbeiter der Firma wurde verletzt. Die Einsatzkräfte stellten sicher, dass keine Explosionsgefahr entstand und der Stoff das Werksgelände nicht verlassen konnte. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. Gegen 22:30 Uhr konnte die Feuerwehr Wuppertal ihren Einsatz beenden. Beteiligt war auch der Löschzug Dönberg der Freiwilligen Feuerwehr. Für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle von Axalta.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell