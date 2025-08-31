Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Ein weiterer Küchenbrand in einem Hochhaus

Wuppertal (ots)

Am 31.08.2025 wurde die Feuerwehr Wuppertal gegen 01:20 nochmals zu einem Küchenbrand ebenfalls in einem Hochhaus alarmiert. Durch die vorhandenen Rauchmelder wurden eine Nachbarn geweckt und auf das Feuer aufmerksam gemacht. Der gemeldete Küchenbrand im Erdgeschoss bestätigte sich beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte. Zwei Bewohnerinnen wurden von der Feuerwehr aus der Brandwohnung gerettet und rettungsdienstlich versorgt. Eine davon wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die betroffene Wohnung wurde durch den Brand unbewohnbar. Der Einsatz war nach einer Stunde beendet. Insgesamt waren 30 Kräfte der Berufsfeuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Freiwilligen Feuerwehr Dönberg im Einsatz.

