Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Produktaustritt nach Stromausfall

Wuppertal (ots)

Einsatz an der Oehder Straße in Wuppertal-Langerfeld nach Stoffaustritt

Wuppertal, 14. August 2025 - Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Wuppertal zu einem Betrieb an der Oehder Straße im Stadtteil Langerfeld alarmiert. Nach einem Stromausfall kam es dort zu einer technischen Störung, in dessen Folge ein Produktaustritt festgestellt wurde.

Das ausgetretene Produkt verdampfte vollständig über eine vorhandene Filteranlage. Eine Gefahr für die Umwelt und angrenzende Bewohner bestand nicht.

Da zu Beginn des Einsatzes eine mögliche Explosionsgefahr nicht auszuschließen war, wurden durch die Feuerwehr mehrere Einsatzabschnitte gebildet und umfangreiche Sicherungsmaßnahmen eingeleitet.

Der betroffene Bereich wird weiterhin durch betriebliche Maßnahmen überwacht.

Im Einsatz waren neben Kräften der Berufsfeuerwehr die Löschzüge Dönberg, Langerfeld, Sonnborn, Uellendahl, Nächstebreck und der Umweltschutzzug der Freiwilligen Feuerwehr Wuppertal.

Für die Dauer des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Oehder Str.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell