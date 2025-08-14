PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Stromversorgung sichergestellt

Wuppertal (ots)

Infolge eines Stromausfalls in Teilen der Stadtteile Heckinghausen und Langerfeld (siehe Meldung 115885) war ein großes Unternehmen an der Öhder Straße mehrere Stunden ohne Versorgung. Das unternehmenseigene Notstrom-Kraftwerk war zu diesem Zeitpunkt wegen Wartungsarbeiten nicht in Betrieb. Die Feuerwehr Wuppertal half gemeinsam mit der Betriebsfeuerwehr des Unternehmens ab 12:30 Uhr wichtige Bereiche schnell wieder zu versorgen. Außerdem stand der Rettungsdienst bereit, um sich um die Beschäftigten zu kümmern, die das Gebäude verlassen und bei Temperaturen über 30 Grad auf dem Werksgelände ausharren mussten. Nach ca. vier Stunden war die reguläre Stromversorgung wiederhergestellt und die Feuerwehr konnte ihre Kräfte schrittweise abziehen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

