Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Verpuffung im Wohngebäude

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am Abend des 04.08.25 wurde der Feuerwehrleitstelle Solingen-Wuppertal gegen 21:30 Uhr eine Explosion in einem Wohngebäude in der Sedanstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes hatten mehrere Bewohner das betroffene Gebäude bereits selbstständig verlassen. Das Gebäude wies Schäden auf, die auf eine Verpuffung in einer Wohnung hindeuteten. Das komplette Gebäude wurde durch die Feuerwehr geräumt. Elf Bewohner blieben unverletzt. Eine weitere Person wurde vorsorglich in einem Krankenhaus vorgestellt. Das Gebäude wurde freigemessen und die Bewohner konnten nach Einsetzende wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Zur Unfallursache laufen Ermittlungen der Polizei. Weitere Angaben liegen derzeit noch nicht vor.

