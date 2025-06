Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Betrug, Urlaub geplatzt

Rheine (ots)

Ein 25-jähriger Mann aus Rheine ist Opfer eines Betrugs im Internet geworden.

Der Mann entdeckte ein Angebot eines angeblichen Urlaubsportals. Er buchte die Reise und bezahlte einen geringen vierstelligen Euro-Betrag. Anschließend hatte der Mann noch über WhatsApp Kontakt zu dem vermeintlichen Anbieter. Kurz darauf wurde er blockiert. Das Geld ist weg und der Urlaub mit seiner Freundin geplatzt.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmal vor solchen Betrugsmaschen. Seien Sie vorsichtig, wenn Ihnen extrem günstige Schnäppchen angeboten werden. Oftmals ist das schon ein Hinweis auf einen möglichen Betrug. Überprüfen Sie auch die vermeintliche Buchungsplattform über die Onlinesuche im Netz und schauen Sie nach Erfahrungen anderer Kunden. Achten Sie auch auf das "https" in der Internetadresse. Dies ist ein Zeichen, dass die Webseite vor Manipulation und unbefugten Zugriffen geschützt ist. Nehmen Sie negative Kommentare ernst und denken Sie immer daran, dass positive Bewertungen einfach zu fälschen sind. Sehen Sie sich auch das Impressum an. Betrüger kopieren häufig die Daten von seriösen Anbietern. Sollte es kein Impressum auf der Internetseite geben, lassen Sie auf jeden Fall die Finger davon! Und zahlen Sie Ihre Reise nicht über Onlinezahlungsdienste - nutzen Sie am besten die Zahlung per Rechnung.

