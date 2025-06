POL-ST: Metelen, Pedelec-Fahrer und Autofahrer kollidieren

Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter haben am Samstag (28.06.) in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 13.15 Uhr mehrere Fahrzeuge auf dem Gelände eines Autohauses an der Gutenbergstraße beschädigt. Die Täter schlugen an insgesamt fünf Neuwagen die Heckscheiben ein. Außerdem entwendeten sie von drei Fahrzeugen jeweils alle vier Felgen und Reifen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen ...

