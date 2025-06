Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Unfälle mit drei verletzten Verkehrsteilnehmern

Paderborn (ots)

(mh) Bei zwei Unfällen im Paderborner Stadtgebiet haben sich am Donnerstag, 26. Juni, drei Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen zugezogen.

Auf der Bahnhofstraße fuhr ein 27-Jähriger gegen 16.10 Uhr auf einem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Als eine 50-Jährige zwischen zwei Bushaltestellenhäuschen unvermittelt auf den Radweg trat, kam es zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin und der Radfahrer stürzten zu Boden. Ein Rettungswagen brachte die 50-Jährige in ein Paderborner Krankenhaus. Der Radfahrer wurde vor Ort behandelt.

Gegen 17.40 Uhr war eine 42-Jährige in einem Skoda Fabia auf der Warburger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als eine 35-Jährige, die sich in einem Renault Zoe vor ihr befand, verkehrsbedingt bremsen musste, erkannte die Skoda-Fahrerin dies zu spät und fuhr auf den Renault auf. Die 35-Jährige verletzte sich dabei leicht und begab sich selbständig in weitere Behandlung. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 450 Euro.

