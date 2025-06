Polizei Paderborn

POL-PB: Beratungsangebot der Paderborner Polizei zum Thema Ferienreiseverkehr: Termine im Ahorn-Sportpark können online reserviert werden

(md) Die Sommerferien stehen vor der Tür und viele freuen sich auf eine Reise. Damit alle sicher unterwegs sind, sowohl auf dem Weg zum Ziel, als auch vor Ort, bietet die Polizei Paderborn ein kostenfreies Beratungsangebot an: Am Freitag, 04. Juli sind die Verkehrssicherheitsberatung und das Kommissariat Prävention/Opferschutz von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Foyerbereich des Ahorn-Sportpark in Paderborn vor Ort.

Interessenten können hier am Ablenkungssimulator testen, wie sicher das eigene Fahrverhalten in unterschiedlichen Situationen ist. Das Ziel der Paderborner Polizei: Aufklären, damit gefährliche Verkehrssituationen gar nicht erst entstehen. Polizeihauptkommissarin Ingrid Sandbothe, Verkehrssicherheitsberaterin, erklärt: "Jede Ablenkung erhöht das Unfallrisiko. Kein Anruf ist so wichtig, dass man dafür das eigene oder das Leben anderer gefährdet. Zusätzlich klären wir dann auf, beispielsweise zu Themen wie Reaktions-, Anhalte- und Bremsweg."

Auch für Diebe und Betrüger sind die Sommerferien die schönste Zeit des Jahres: Sie nutzen bevorzugt Zeiten, in denen besonders viele Menschen unterwegs sind, um leicht an Beute zu kommen. Auch hier beraten die Polizistinnen und Polizisten vor Ort gerne und geben hilfreiche Tipps. "Wichtig schon vor Urlaubsantritt ist, alle wichtigen Unterlagen wie beispielsweise Ausweispapiere zu kopieren und diese getrennt vom Original aufzubewahren, damit man im Fall eines Diebstahls alle wichtigen Dokumente schnell parat hat", empfiehlt Kriminalhauptkommissarin Monika Freff.

Das kostenfreie Präventionsangebot der Polizei Paderborn am 04. Juli 2025 von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr kann online gebucht werden.

Reservieren Sie Ihren Termin unter:

https://www.ahorn-sportpark.de/ oder https://booking.locaboo.com/de/ahorn-sportpark-ggmbh

