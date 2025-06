Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall im Kreuzungsbereich mit einer schwer und einer leicht verletzten Person

Delbrück (ots)

(bb) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich des Brandenburger Wegs mit dem Hessenweg und der Straße Springpatte in Delbrück-Westenholz haben sich am Mittwochnachmittag, 25.Juni, zwei Verkehrsteilnehmer verletzt. Eine davon schwer.

Ein 29-Jähriger fuhr gegen 14.15 Uhr in einem VW Polo aus Richtung des Brandenburger Wegs kommend in den Kreuzungsbereich ein, um weiter in den Hessenweg zu fahren. Die Kreuzung liegt in einer 30er-Zone in einem Wohngebiet. Der Mann übersah dabei eine aus seiner Sicht von rechts kommende und somit vorfahrtsberechtigte 40-Jährige in einem Skoda Kodiaq. Die Frau war aus Richtung des Obernheidewegs auf der Straße Springpatt unterwegs und wollte die Kreuzung ebenfalls geradeaus überqueren. Es kam zum Zusammenstoß. Der 29-jährige wurde schwerverletzt per Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Die 40-jährige Skoda-Fahrerin verletzte sich leicht und wurde ambulant vor Ort behandelt. Ihre 15-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 18.000 Euro.

