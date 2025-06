Polizei Paderborn

POL-PB: Raubüberfall auf Tankstelle

Borchen (ots)

(bb) Am Mittwochnachmittag, 25. Juni, hat ein maskierter Täter eine Tankstelle an der Paderborner Straße in Borchen überfallen. Die Polizei fahndet nach dem Täter und sucht nach Zeugen. Gegen 16:48 Uhr befand sich der 24-jährige Tankwart alleine im Verkaufsraum der Tankstelle, als ein maskierter, dunkel gekleideter Mann hereinkam und direkt vor die Verkaufstheke trat. Er hielt ein Messer in der Hand und forderte auf englisch die Herausgabe von Geld. Der Tankwart händigte ihm eine niedrige dreistellige Summe aus. Der Täter flüchtete im Anschluss fußläufig in Richtung Mallinckrodtpark. Er war schwarz gekleidet, sein Gesichtsbereich vermummt. Das Messer konnte nicht genauer beschrieben werden. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die kurz vor oder nach der Tatzeit in Tatortnähe gesehen worden sind, nimmt die Polizei über die Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

