FW-W: Brand in einer Tiefgarage

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr wurde am Donnerstagnachmittag zu einem Brand in der Adolf-Vorwerk-Straße gerufen. Die ersten Rückmeldungen bestätigten das Feuer vor Ort in einer Tiefgarage. Bei Eintreffen der ersten Brandschutzkräfte drang bereits dunkler Rauch aus der Zufahrt der Tiefgarage und Feuerschein war in ca. 5 m nach dem Einfahrtstor sichtbar. Mittels eines Schlüssels eines Anwohners konnte die Feuerwehr sich schnell Zugang zu der Tiefgarage verschaffen und das Tor der Garage öffnen. Der Brand konnte vorerst von außen und im weiteren Verlauf von innen durch zwei Atemschutztrupps schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Häuser, welche an der Tiefgarage angeschlossen sind, wurden durchgehend kontrolliert. Umfangreiche Lüftungsmaßnahmen wurden eingeleitet und konnten nach ca. 4 Stunden abgeschlossen werden. Die Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen. Vor Ort wurde Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Wuppertal Hahnerberg und Ronsdorf tätig.

