Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Tötlicher Verkehrsunfall auf der L414 zwischen Wuppertal und Radevormwald

Wuppertal (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es gegen 10 Uhr auf der L418 zwischen Wuppertal und Radevormwald zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Zweirad. Trotz der umgehend eingeleiteten medizinischen Maßnahmen des Rettungsdienstes erlag der Zweiradfahrer noch an der Einsatzstelle seinen schweren Verletzungen. Wärend der Rettungsmaßnahmen entzündete sich das Zweirad und konnte durch die Feuerwehr Radevormwald schnell gelöscht werden. Der Rettungsdienst der Oberberischen Kreises behandelte eine weitere Person und verbrachte diese in ein umliegendes Krankenhaus. Neben der Berufsfeuerwehr Wuppertal und dem Rettungsdienst wurden die Löschzüge Beyenburg, Walbrecken, Frielinghausen und Herbringhausen der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Aufgrund der Nähe zur Stadtgrenze kamen die Feuerwehr Radevormwwald und der Rettngsdienst des Oberbergischen Kreises von der anderen Seite. Zusätzlich wurde ein Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle entsandt. Für die Dauer des Einsatzes war die L414 in beide Richtungen voll gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell