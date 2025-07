FW-W: Zwei Tote nach Verkehrsunfall auf der BAB 1

Wuppertal (ots) - In einem Produktionsgebäude der Firma Bayer in Wuppertal kam es heute zu einem Produktaustritt. Das betroffene Gebäude wurde umgehend geräumt. Fünf Mitarbeitende wurden vorsorglich zur medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser in Wuppertal gebracht. Der ausgetretene Stoff konnte durch die Feuerwehr schnell eingedämmt und aufgenommen ...

