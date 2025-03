Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen: Brandstiftung an Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Gießen (ots)

Heute früh meldete eine aufmerksame Zeugin einen Brand in der Straße Stolzenmorgen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 4 Uhr standen drei vor einem Gebäude abgestellte Mercedes Sprinter in Flammen. Durch die Hitze des Feuers entstand Schaden an einem weiteren, unmittelbar in der Nähe geparkten Transporter sowie an einer Hausfassade. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Gesamtschaden von 300.000 Euro.

Die Fahrzeuge gehören zum Regierungspräsidium Gießen, sind als solche aber nicht gekennzeichnet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Brandermittler der Kriminalpolizei davon aus, dass die Fahrzeuge absichtlich in Brand gesetzt wurden. Der Hintergrund ist bislang unklar.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge in der Nähe aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

