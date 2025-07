FW-W: Brand in ehemaligem Kraftwerk

Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr wurde am Donnerstagnachmittag zu einem Brand in der Adolf-Vorwerk-Straße gerufen. Die ersten Rückmeldungen bestätigten das Feuer vor Ort in einer Tiefgarage. Bei Eintreffen der ersten Brandschutzkräfte drang bereits dunkler Rauch aus der Zufahrt der Tiefgarage und Feuerschein war in ca. 5 m nach dem Einfahrtstor sichtbar. Mittels eines Schlüssels eines Anwohners konnte die Feuerwehr sich schnell Zugang zu der Tiefgarage verschaffen und ...

mehr