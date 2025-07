Feuerwehr Wuppertal

FW-W: PKW auf A46 überschlagen

Wuppertal (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der A46 zwischen den Anschlussstellen Elberfeld und Katernberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, in dessen Folge sich einer der PKW überschlug und auf der Seite liegend zum stehen kam. Bei der Feuerwehrleitstelle Solingen/Wuppertal gingen daraufhin mehrere Notrufe der nachfolgenden PKW-Fahrer ein. Sofort wurden Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes auf die A46 entsendet. Um sicher Arbeiten zu können wurde die Autobahn zwischen der Abfahrt Elberfeld und Katernberg voll gesperrt. Eine Person war in ihrem PKW eingeschlossen und musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Die weiteren am Unfall beteiligten Personen konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Alle wurden durch den Rettungsdienst der Stadt Wuppertal auf Verletzungen untersucht. Zwei Personen wurden daraufhin zur weiteren Versorgung in Wuppertaler Krankenhäuser verbracht. Bei den drei weiteren Unfallbeteiligten war kein Transport notwendig. Nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes konnte die A46 wieder einspurig geöffnet werden. Die Polizei hat die Ermittlung zur Unfallursache aufgenommen.

