PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Folgenreicher Ausfall der Stromversorgung

Wuppertal (ots)

Im Bereich der Lenneper Straße kam es in den Mittagsstunden des 14.08.2025 zu einem größeren Stromausfall. Der Stromausfall wurde bereits durch den Netzbetreiber behoben. In einem dort ansässigen Unternehmen kam es durch die fehlende Stromversorgung zu Störungen innerhalb des Betriebs.

Die Feuerwehr Wuppertal ist seit ungefähr 12:30 Uhr mit Einsatzkräften vor Ort und unterstützt unter anderem mit einer Notstromversorgung in mehreren Bereichen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2025 – 01:13

    FW-W: Verpuffung im Wohngebäude

    Wuppertal (ots) - Wuppertal - Am Abend des 04.08.25 wurde der Feuerwehrleitstelle Solingen-Wuppertal gegen 21:30 Uhr eine Explosion in einem Wohngebäude in der Sedanstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes hatten mehrere Bewohner das betroffene Gebäude bereits selbstständig verlassen. Das Gebäude wies Schäden auf, die auf eine Verpuffung in einer Wohnung hindeuteten. Das komplette Gebäude wurde durch die Feuerwehr geräumt. Elf Bewohner ...

    mehr
  • 23.07.2025 – 17:09

    FW-W: Brand in ehemaligem Kraftwerk

    Wuppertal (ots) - Am 22.07.25 kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Brandereignis. Während Abrissarbeiten im ehemaligen Kraftwerk kam es an einem alten Förderband zu einem Brand. Umgehend wurden von anwesenden Bauarbeitern erste Löschmaßnahmen eingeleitet. Aufgrund des Brandmaterials konnte der Brand jedoch nicht eingedämmt werden. Darüber hinaus kam es zu einer massiven Rauchentwicklung, die im innerstädtischen Bereich ...

    mehr
  • 20.07.2025 – 06:58

    FW-W: PKW auf A46 überschlagen

    Wuppertal (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der A46 zwischen den Anschlussstellen Elberfeld und Katernberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, in dessen Folge sich einer der PKW überschlug und auf der Seite liegend zum stehen kam. Bei der Feuerwehrleitstelle Solingen/Wuppertal gingen daraufhin mehrere Notrufe der nachfolgenden PKW-Fahrer ein. Sofort wurden Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes auf die A46 entsendet. Um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren