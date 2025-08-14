Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Folgenreicher Ausfall der Stromversorgung

Wuppertal (ots)

Im Bereich der Lenneper Straße kam es in den Mittagsstunden des 14.08.2025 zu einem größeren Stromausfall. Der Stromausfall wurde bereits durch den Netzbetreiber behoben. In einem dort ansässigen Unternehmen kam es durch die fehlende Stromversorgung zu Störungen innerhalb des Betriebs.

Die Feuerwehr Wuppertal ist seit ungefähr 12:30 Uhr mit Einsatzkräften vor Ort und unterstützt unter anderem mit einer Notstromversorgung in mehreren Bereichen.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell