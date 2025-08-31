Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Küchenbrand in einem Hochhaus

Wuppertal (ots)

Am Abend des 30.08.2025 wurde die Feuerwehr Wuppertal gegen 21:00 Uhr zu einem Brand in einem Gebäude in der Straße Mohrhennsfeld im Wuppertaler Stadtteil Ronsdorf alarmiert. Die Bewohner der Brandwohnung hatten diese bereits selbstständig verlassen, als die Feuerwehr eintraf. Das Feuer konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden, sodass der Schaden auf die betroffene Wohneinheit beschränkt blieb. Durch den Einsatz eines Rauchschutzvorhangs konnte die Ausbreitung von Brandrauch verhindert werden. Die Brandwohnung, die angrenzenden Wohnungen sowie der Treppenraum wurden begangen, auf Schadstoffe kontrolliert und freigemessen. Die betroffene Wohneinheit ist aktuell nicht bewohnbar. Alle weiteren Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Aufgrund der Lage und der Anzahl der Bewohner alarmierte die Leitstelle Solingen-Wuppertal eine große Anzahl an Einsatzkräften für diesen Gebäudekomplex. Es waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Der Einsatz endete gegen 23:00 Uhr.

