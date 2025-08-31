PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Küchenbrand in einem Hochhaus

Wuppertal (ots)

Am Abend des 30.08.2025 wurde die Feuerwehr Wuppertal gegen 21:00 Uhr zu einem Brand in einem Gebäude in der Straße Mohrhennsfeld im Wuppertaler Stadtteil Ronsdorf alarmiert. Die Bewohner der Brandwohnung hatten diese bereits selbstständig verlassen, als die Feuerwehr eintraf. Das Feuer konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden, sodass der Schaden auf die betroffene Wohneinheit beschränkt blieb. Durch den Einsatz eines Rauchschutzvorhangs konnte die Ausbreitung von Brandrauch verhindert werden. Die Brandwohnung, die angrenzenden Wohnungen sowie der Treppenraum wurden begangen, auf Schadstoffe kontrolliert und freigemessen. Die betroffene Wohneinheit ist aktuell nicht bewohnbar. Alle weiteren Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Aufgrund der Lage und der Anzahl der Bewohner alarmierte die Leitstelle Solingen-Wuppertal eine große Anzahl an Einsatzkräften für diesen Gebäudekomplex. Es waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Der Einsatz endete gegen 23:00 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

  • 14.08.2025 – 22:39

    FW-W: Produktaustritt nach Stromausfall

    Wuppertal (ots) - Einsatz an der Oehder Straße in Wuppertal-Langerfeld nach Stoffaustritt Wuppertal, 14. August 2025 - Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Wuppertal zu einem Betrieb an der Oehder Straße im Stadtteil Langerfeld alarmiert. Nach einem Stromausfall kam es dort zu einer technischen Störung, in dessen Folge ein Produktaustritt festgestellt wurde. Das ausgetretene Produkt verdampfte vollständig über ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 17:05

    FW-W: Stromversorgung sichergestellt

    Wuppertal (ots) - Infolge eines Stromausfalls in Teilen der Stadtteile Heckinghausen und Langerfeld (siehe Meldung 115885) war ein großes Unternehmen an der Öhder Straße mehrere Stunden ohne Versorgung. Das unternehmenseigene Notstrom-Kraftwerk war zu diesem Zeitpunkt wegen Wartungsarbeiten nicht in Betrieb. Die Feuerwehr Wuppertal half gemeinsam mit der Betriebsfeuerwehr des Unternehmens ab 12:30 Uhr wichtige Bereiche ...

    mehr
