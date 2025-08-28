PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuer in Werkzeugfabrik gelöscht

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat einen Brand in einem Werkzeugbetrieb im Ortsteil Hahnerberg gelöscht. Das Feuer war am 28.08.2025 kurz vor 12 Uhr in einer Halle des Betriebs an der Hahnerberger Straße ausgebrochen. Die Flammen griffen aus einem Härtebecken auf die Dachkonstruktion der 150-Quadratmeter-Halle über. Die Rauchsäule war in großen Teilen Wuppertals zu sehen. Die Betriebsleitung selbst alarmierte die Feuerwehr und brachte die Beschäftigten in Sicherheit, niemand wurde verletzt. Die Feuerwehr rückte mit mehr als 50 Einsatzkräften an. Die brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und konnten verhindern, dass weitere Teile der Firma beschädigt wurden. Die Hahnerberger Straße war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Im Einsatz vor Ort waren zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Wuppertal und die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehren Hahnerberg und Cronenberg, auch die FF Sonnborn, Ronsdorf und Dönberg sowie der Umweltschutzzug unterstützten den Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Stabsstelle Kommunikation
Telefon: 0202-563 1624
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
  • 14.08.2025 – 22:39

    FW-W: Produktaustritt nach Stromausfall

    Wuppertal (ots) - Einsatz an der Oehder Straße in Wuppertal-Langerfeld nach Stoffaustritt Wuppertal, 14. August 2025 - Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Wuppertal zu einem Betrieb an der Oehder Straße im Stadtteil Langerfeld alarmiert. Nach einem Stromausfall kam es dort zu einer technischen Störung, in dessen Folge ein Produktaustritt festgestellt wurde. Das ausgetretene Produkt verdampfte vollständig über ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 17:05

    FW-W: Stromversorgung sichergestellt

    Wuppertal (ots) - Infolge eines Stromausfalls in Teilen der Stadtteile Heckinghausen und Langerfeld (siehe Meldung 115885) war ein großes Unternehmen an der Öhder Straße mehrere Stunden ohne Versorgung. Das unternehmenseigene Notstrom-Kraftwerk war zu diesem Zeitpunkt wegen Wartungsarbeiten nicht in Betrieb. Die Feuerwehr Wuppertal half gemeinsam mit der Betriebsfeuerwehr des Unternehmens ab 12:30 Uhr wichtige Bereiche ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 15:25

    FW-W: Folgenreicher Ausfall der Stromversorgung

    Wuppertal (ots) - Im Bereich der Lenneper Straße kam es in den Mittagsstunden des 14.08.2025 zu einem größeren Stromausfall. Der Stromausfall wurde bereits durch den Netzbetreiber behoben. In einem dort ansässigen Unternehmen kam es durch die fehlende Stromversorgung zu Störungen innerhalb des Betriebs. Die Feuerwehr Wuppertal ist seit ungefähr 12:30 Uhr mit Einsatzkräften vor Ort und unterstützt unter anderem mit ...

    mehr
