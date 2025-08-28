Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuer in Werkzeugfabrik gelöscht

Die Feuerwehr Wuppertal hat einen Brand in einem Werkzeugbetrieb im Ortsteil Hahnerberg gelöscht. Das Feuer war am 28.08.2025 kurz vor 12 Uhr in einer Halle des Betriebs an der Hahnerberger Straße ausgebrochen. Die Flammen griffen aus einem Härtebecken auf die Dachkonstruktion der 150-Quadratmeter-Halle über. Die Rauchsäule war in großen Teilen Wuppertals zu sehen. Die Betriebsleitung selbst alarmierte die Feuerwehr und brachte die Beschäftigten in Sicherheit, niemand wurde verletzt. Die Feuerwehr rückte mit mehr als 50 Einsatzkräften an. Die brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und konnten verhindern, dass weitere Teile der Firma beschädigt wurden. Die Hahnerberger Straße war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Im Einsatz vor Ort waren zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Wuppertal und die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehren Hahnerberg und Cronenberg, auch die FF Sonnborn, Ronsdorf und Dönberg sowie der Umweltschutzzug unterstützten den Einsatz.

