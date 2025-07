Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Pkw in Vollbrand - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Ein brennendes Fahrzeug wurde der Polizei am Samstag, 12.07.2025 gegen 14.50 Uhr beim Marktplatz in Görwihl gemeldet. Vor Ort konnte ein ausgebrannter Mercedes festgestellt werden, welcher von der Feuerwehr Görwihl bereits gelöscht wurde. Der 58-Jahre alte Fahrzeugführer wurde vom Rettungsdienst versorgt und kurze Zeit später, aufgrund einer Rauchgasintoxikation, mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zuvor war der 58-Jährige mit seinem Mercedes von Laufenburg in Richtung Görwihl unterwegs, als dieses bereits in Laufenburg anfing zu qualmen. Auf der Fahrt steigerte sich die Rauchentwicklung und das Fahrzeug fing an zu brennen. Er parkte sein Auto an einer Bushaltestelle und verlies dieses. Kurze Zeit später stand der Mercedes in Vollbrand. Aktuell wird davon ausgegangen, dass das Fahrzeug Benzin oder Öl verlor und dieses sich durch einen technischen Defekt entzündete. Das Fahrzeug musste abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden. Die Feuerwehr Görwihl war mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell