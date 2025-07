Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eggingen: Mercedes AMG beschädigt - 4000 Euro Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte beschädigten vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 12./13.07.2025, einen in der Waldshuter Straße geparkten Mercedes AMG. Dieser war auf Höhe der Hausnummer 13 entgegen der Fahrtrichtung am Straßenrand geparkt. Ein massiver Sachschaden wurde an der Stoßstange und dem Scheinwerfer vorne rechts verursacht. Am Mercedes konnten weiße Lackspuren festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich zu melden.

