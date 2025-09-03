Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Wohnungsbrand in Vohwinkel gelöscht

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat heute Morgen einen Wohnungsbrand in Vohwinkel gelöscht und zwei Menschen gerettet. Das Feuer war kurz nach 7 Uhr in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Bahnstraße ausgebrochen. Der Rauch zog auch in die Wohnungen darüber. Ein Bewohner wurde ins Krankenhaus gebracht, eine Bewohnerin vor Ort behandelt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und die Wohnungen danach belüften. Die Brandwohnung ist vorerst unbewohnbar. Die Berufsfeuerwehr wurde beim Einsatz von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Sonnborn Unterstützt. Die Bahnstraße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Um 08:38 konnten alle Einsatzkräfte abziehen.

