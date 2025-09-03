PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Wohnungsbrand in Vohwinkel gelöscht

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat heute Morgen einen Wohnungsbrand in Vohwinkel gelöscht und zwei Menschen gerettet. Das Feuer war kurz nach 7 Uhr in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Bahnstraße ausgebrochen. Der Rauch zog auch in die Wohnungen darüber. Ein Bewohner wurde ins Krankenhaus gebracht, eine Bewohnerin vor Ort behandelt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und die Wohnungen danach belüften. Die Brandwohnung ist vorerst unbewohnbar. Die Berufsfeuerwehr wurde beim Einsatz von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Sonnborn Unterstützt. Die Bahnstraße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Um 08:38 konnten alle Einsatzkräfte abziehen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1624
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

  • 31.08.2025 – 07:33

    FW-W: Ein weiterer Küchenbrand in einem Hochhaus

    Wuppertal (ots) - Am 31.08.2025 wurde die Feuerwehr Wuppertal gegen 01:20 nochmals zu einem Küchenbrand ebenfalls in einem Hochhaus alarmiert. Durch die vorhandenen Rauchmelder wurden eine Nachbarn geweckt und auf das Feuer aufmerksam gemacht. Der gemeldete Küchenbrand im Erdgeschoss bestätigte sich beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte. Zwei Bewohnerinnen wurden von der Feuerwehr aus der Brandwohnung gerettet und ...

    mehr
  • 31.08.2025 – 07:21

    FW-W: Küchenbrand in einem Hochhaus

    Wuppertal (ots) - Am Abend des 30.08.2025 wurde die Feuerwehr Wuppertal gegen 21:00 Uhr zu einem Brand in einem Gebäude in der Straße Mohrhennsfeld im Wuppertaler Stadtteil Ronsdorf alarmiert. Die Bewohner der Brandwohnung hatten diese bereits selbstständig verlassen, als die Feuerwehr eintraf. Das Feuer konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden, sodass der Schaden auf die betroffene Wohneinheit beschränkt ...

    mehr
