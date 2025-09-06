Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Brandeinsatz

Wuppertal (ots)

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Wuppertal gegen 16:08 Uhr zu einem gemeldeten Gebäudebrand in der Straße "Röttgen" alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Fahrzeug auf der obersten Ebene eines dortigen Parkhauses in Brand geraten war. Infolge des Feuers kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung, die auch über die nähere Umgebung hinaus sichtbar war.

Die Feuerwehr leitete umgehend Maßnahmen zur Brandbekämpfung ein. Ein Trupp unter Atemschutz nahm die Brandbekämpfung im Innenbereich auf, während parallel dazu über eine Drehleiter von außen gelöscht wurde. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung verhindert werden.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Hans-Böckler-Straße im Bereich Röttgen voll gesperrt werden. Die Sperrung wurde nach Abschluss der Löscharbeiten wieder aufgehoben.

Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz befanden sich Kräfte der Feuerwache 1 der Berufsfeuerwehr Wuppertal sowie ein Fahrzeug des Löschzuges Uellendahl.

