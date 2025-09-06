PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Brandeinsatz

Wuppertal (ots)

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Wuppertal gegen 16:08 Uhr zu einem gemeldeten Gebäudebrand in der Straße "Röttgen" alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Fahrzeug auf der obersten Ebene eines dortigen Parkhauses in Brand geraten war. Infolge des Feuers kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung, die auch über die nähere Umgebung hinaus sichtbar war.

Die Feuerwehr leitete umgehend Maßnahmen zur Brandbekämpfung ein. Ein Trupp unter Atemschutz nahm die Brandbekämpfung im Innenbereich auf, während parallel dazu über eine Drehleiter von außen gelöscht wurde. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung verhindert werden.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Hans-Böckler-Straße im Bereich Röttgen voll gesperrt werden. Die Sperrung wurde nach Abschluss der Löscharbeiten wieder aufgehoben.

Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz befanden sich Kräfte der Feuerwache 1 der Berufsfeuerwehr Wuppertal sowie ein Fahrzeug des Löschzuges Uellendahl.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 22:58

    FW-W: Brand einer freistehenden Garage

    Wuppertal (ots) - Am 03.09.2025 wurde die Feuerwehr Wuppertal gegen 20:32 Uhr in die Straße "In der Mirke" zu einem unklaren Feuer alarmiert. Vor Ort stellten die Kräfte der Berufsfeuerwehr eine in Vollbrand stehende Garage fest. Neben dieser Garage brannte auch Vegetation. Das Feuer wurde mittels mehrerer C-Rohre gelöscht. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis ca. 22:00 Uhr an. Im Einsatz waren die Wachen 1 und 3 der ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 09:29

    FW-W: Gefahrguteinsatz bei Axalta

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal hat am Abend (02.09.2025) die Werkfeuerwehr des Unternehmens Axalta bei einem Gefahrguteinsatz unterstützt. Gegen 16:45 Uhr war ein Gefahrstoff ausgetreten. Ein Mitarbeiter der Firma wurde verletzt. Die Einsatzkräfte stellten sicher, dass keine Explosionsgefahr entstand und der Stoff das Werksgelände nicht verlassen konnte. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. Gegen 22:30 Uhr konnte die Feuerwehr ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 09:25

    FW-W: Wohnungsbrand in Vohwinkel gelöscht

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal hat heute Morgen einen Wohnungsbrand in Vohwinkel gelöscht und zwei Menschen gerettet. Das Feuer war kurz nach 7 Uhr in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Bahnstraße ausgebrochen. Der Rauch zog auch in die Wohnungen darüber. Ein Bewohner wurde ins Krankenhaus gebracht, eine Bewohnerin vor Ort behandelt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren