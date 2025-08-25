Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Falsche Heizungsableser bestehlen 87-Jährige - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Samstagvormittag (23. August, 10 Uhr) eine 87-Jährige in ihrer Wohnung im Bereich Hultschiner Straße/Fuchsstraße bestohlen. Die Betrüger klingelten an der Haustüre der Seniorin und gaukelten ihr vor, die Wasserstände ihrer Heizkörper ablesen zu müssen. Als die Duisburgerin die Türe schließen wollte, sei das Duo mit Körperseinsatz entschlossen an der Frau vorbei in die Wohnung gelaufen.

Während sich einer der Männer in der Küche Notizen gemacht hat, nutzt sein Komplize die Gelegenheit und suchte nach Wertgegenständen. Die Betrüger verschwanden daraufhin wieder. Die 87-Jährige bemerkte dann, dass eine kleine, rote Geldkassette fehlte. Dort waren Sparbücher, EC-Karten und persönliche Dokumente drin.

Das Kriminalkommissariat 32 sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Flüchtigen machen können: Sie werden jeweils auf 30 bis 40 Jahre und 1,80 Meter geschätzt. Beide Männer haben eine schmale Statur, dunkle, kurze Haare und trugen zum Tatzeitpunkt helle Oberbekleidung sowie eine Jeanshose. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Die Polizei Duisburg warnt: Informieren und sensibilisieren Sie Ihre Eltern und Großeltern über die miesen Maschen der Trickbetrüger. Geben Sie auf Ihre Mitmenschen Acht, vor allem auf die älteren, die immer wieder ins Visier von Kriminellen geraten. Bleiben Sie misstrauisch und informieren Sie die Polizei, sollten Sie verdächtige Beobachtungen in Ihrem Umfeld machen. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Hier erfahren Sie mehr über die Maschen der Trickbetrüger: https://duisburg.polizei.nrw/senioren

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell