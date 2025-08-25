Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Bewaffneter Überfall auf Kiosk - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Freitagabend (22. August, 21:35 Uhr) einen Kiosk an der Kolpingstraße ausgeraubt. Die mit einer Schusswaffe bewaffneten Männer bedrohten eine Mitarbeiterin und forderten Geld. Samt Beute flüchteten die maskierten Räuber in eine Grünanlage im Bereich Theresenstraße/Maxstraße. Die 52-jährige Kassiererin blieb unverletzt und kam mit einem Schock davon.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem Duo machen können. Die beiden jungen Männer werden auf etwa 16 Jahre geschätzt und haben dunkle Haare. Sie trugen schwarze Kleidung sowie eine schwarze Maske. Einer von ihnen hatte einen Rucksack bei sich. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell