Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Mann stürzt mehrere Meter in die Tiefe - Schwerverletzt

Duisburg (ots)

Zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 34-Jähriger mehrere Meter in die Tiefe gestürzt ist, fuhren die Polizisten am Donnerstagnachmittag (21. August, 16:23 Uhr) in die Hochstraße. Dort trafen sie auf den geschockten Mitteiler. Dieser berichtete, dass er gemeinsam mit seinem Kollegen auf einem Dach Photovoltaikmodule bearbeitet habe.

Plötzlich habe sein Arbeitskollege (34) laut geschrien und sei durch das Dach in die darunter liegende Lagerhalle gebrochen. Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten Mann in ein Krankenhaus. Aktuell besteht keine Lebensgefahr. Warum es zu dem Arbeitsunfall kam, ermittelt nun das Kriminalkommissariat 35.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

