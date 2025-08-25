POL-DU: Friemersheim: Mann baut Unfall, leistet Widerstand und zerstört Polizeiinventar

Polizei Duisburg

Friemersheim: Mann baut Unfall, leistet Widerstand und zerstört Polizeiinventar

Duisburg

Am Sonntagmorgen (24. August, 9 Uhr) befuhr ein VW Tiguan den Charlottenring in Fahrtrichtung Zum Logport. In Höhe der Straße Am Zentralfriedhof verlor der 29-jährige Fahrer beim Abbiegen die Kontrolle über das Fahrzeug, kollidierte mit einem Ampelmast und einem Verkehrszeichen. Sein Fahrzeug kam auf der Seite zum Liegen. Ein Zeuge stellte fest, wie eine Person von dem Unfallwagen aus die Flucht ergriff und verständigte die Polizei.

Kurz darauf meldeten weitere Zeugen den Beamten eine verletzte Person auf der Alte Friedhofstraße in Krefeld. Als die Polizisten den jungen Mann antrafen, erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei ihm und den gesuchten Tiguan-Fahrer handelt, weil das Unfallauto auf ihn zugelassen ist. Da er einen alkoholisierten Eindruck machte, brachten ihn die Einsatzkräfte zur Polizeiwache Rheinhausen. Dort leistete er Widerstand und beschädigte das Inventar der Wache.

Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe und die Polizisten fertigten Strafanzeigen wegen einer Sachbeschädigung, einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und einer Verkehrsunfallflucht.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

