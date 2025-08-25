Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Mercedes kollidiert mit Fassade einer Bäckerei

Duisburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (23. August, 3:11 Uhr) rückten Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Düsseldorfer Straße/Im Schlenk aus, weil der Fahrer (19) eines weißen Mercedes die Kontrolle über das Auto verloren hatte und mit einem Ladenlokal einer Bäckerei kollidierte.

Als die Beamten eingetroffen waren, hatte sich der Fahrer bereits aus dem Auto befreit. Durch die Wucht des Aufpralls entstand an der verglasten Fassade des Geschäfts sowie dem Mercedes erheblicher Sachschaden.

Ein Atemalkoholtest bestätigte letztendlich den Verdacht der Polizisten: Der Unfallverursacher hatte die Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit deutlich überschritten.

Der 19-Jährige hatte Glück im Unglück: Er kam mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Aufgrund der Alkoholisierung entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Polizisten die Unfallstelle ab. Der Fahrer muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Das zuständige Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob auch überhöhte Geschwindigkeit zum Unfall beigetragen hat.

