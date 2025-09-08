PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Verkehrsunfall mit drei Verletzten und technischer Rettung

Wuppertal (ots)

Am heutigen Nachmittag (08.09.2025) kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Werbsiepen. Zwei Fahrzeuge waren frontal zusammen gestoßen, ein Fahrzeug blieb auf der Seite liegen. Eine Person wurde mit der Hilfe von hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit.

Nach der medizinischen Versorgung wurden alle Patienten in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Unfallstelle musste aufwändig von Betriebsmitteln gereinigt werden.

Während des Einsatzes war der Bereich Werbsiepen / Linde bis in die Abendstunden komplett gesperrt. Es waren ca. 60 Einsatzkräfte vor Ort, die Berufsfeuerwehr wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Ronsdorf und Nächstebreck unterstützt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

