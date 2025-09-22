Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach besonders schweren Diebstahl

Bad Frankenhausen (ots)

Am Montagmorgen wurde der Polizei bekannt gemacht, dass unbekannte Täter Beutegut vom Gelände eines Marktes in der Seehäuser Straße entwendeten. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entfernten die Unbekannten nach Freitag, 21 Uhr, ein Zaunfeld und entwendeten anschließend mehrere Gasflaschen von mittleren dreistelligen Wert. Am Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein und sicherten Spuren. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Kyffhäuserkreis unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0247649

