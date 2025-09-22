PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach besonders schweren Diebstahl

Bad Frankenhausen (ots)

Am Montagmorgen wurde der Polizei bekannt gemacht, dass unbekannte Täter Beutegut vom Gelände eines Marktes in der Seehäuser Straße entwendeten. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entfernten die Unbekannten nach Freitag, 21 Uhr, ein Zaunfeld und entwendeten anschließend mehrere Gasflaschen von mittleren dreistelligen Wert. Am Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein und sicherten Spuren. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Kyffhäuserkreis unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0247649

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 15:35

    LPI-NDH: Mopedfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

    Kirchheilingen (ots) - Eine Autofahrerin befuhr am Montagvormittag die Kreisstraße 511 aus Tottleben kommend in Richtung Kirchheiligen. In einer Linkskurve kollidiert die Fahrzeugführerin seitlich mit einer 17-jährigen Mopedfahrerin im Gegenverkehr. Die Jugendliche kam zu Fall und verletzte sich leicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 15:26

    LPI-NDH: Buntmetalldiebe auf Beutezug

    Sondershausen (ots) - In der Zeit von Samstag 16.15 Uhr bis Montag 05.00 Uhr betraten derzeit Unbekannte ein Firmengelände in der Straße Am Kaliwerk. Aus mehreren Schrottcontainern entwendeten die Täter Buntmetalle im Wert von mehreren tausend Euro. Die Täter ließen am Tatort Tatmittel zurück, welche die Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser sichergestellt wurden und spurentechnisch behandelt werden. Hinweise zur ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 15:25

    LPI-NDH: Geröll auf Fahrbahn führt zu Verkehrsunfall

    Harztor (ots) - Auf der Bundestraße 4 löste sich zwischen Ilfeld und Rothesütte Geröll und ging auf die Fahrbahn nieder. Auf der Fahrbahn kam ein etwa fußballgroßer Stein zum Liegen. Der 41-jährige Fahrer eines Ford kollidierte gegen 06.10 Uhr mit dem Gestein und prallte in der weiteren Folge gegen eine Schutzplanke. Hierbei entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren