Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Buntmetalldiebe auf Beutezug

Sondershausen (ots)

In der Zeit von Samstag 16.15 Uhr bis Montag 05.00 Uhr betraten derzeit Unbekannte ein Firmengelände in der Straße Am Kaliwerk. Aus mehreren Schrottcontainern entwendeten die Täter Buntmetalle im Wert von mehreren tausend Euro. Die Täter ließen am Tatort Tatmittel zurück, welche die Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser sichergestellt wurden und spurentechnisch behandelt werden.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0247420

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

