Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geröll auf Fahrbahn führt zu Verkehrsunfall

Harztor (ots)

Auf der Bundestraße 4 löste sich zwischen Ilfeld und Rothesütte Geröll und ging auf die Fahrbahn nieder. Auf der Fahrbahn kam ein etwa fußballgroßer Stein zum Liegen. Der 41-jährige Fahrer eines Ford kollidierte gegen 06.10 Uhr mit dem Gestein und prallte in der weiteren Folge gegen eine Schutzplanke. Hierbei entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell