Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte entwenden zahlreiche Rinder - Zeugen gesucht

Burgwalde (ots)

Im Eichsfeldkreis hatten es unbekannte Diebe auf zahlreiche Rinder abgesehen. Wie am Montagmorgen bei der Polizei angezeigt wurde, entwendeten die Täter die Tiere aus einem Stall nahe der Ortslage Burgwalde. Der Wert der entwendeten Kühe und Färsen beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Außerdem beschädigten die Unbekannten einen abgestellten Traktor. Wer für die Taten verantwortlich ist, soll nun im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden. Wer Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Rinder geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0247457

