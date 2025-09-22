Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug nach Sachbeschädigung nicht mehr fahrbereit

Mühlhausen (ots)

Zum Ziel bislang unbekannter Vandalen wurde im Zeitraum von Freitag, 20 Uhr, bis Sonntag, 19.10 Uhr ein Opel in der Friedrich-Engels-Straße. Der Auspuff des auf dem Parkplatz abgestellten Pkws wurde mit Bauschaum befüllt. Das Auto ist nicht mehr fahrbereit.

Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und sicherten Spuren. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0247070

