Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: "Sicher durch den Harz" - Polizei lädt Motorradfahrer zum Saisonabschluss ein

Nordthüringen (ots)

Die Landespolizeiinspektion Nordhausen lädt alle Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer herzlich zum Kradsaisonabschluss 2025 ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, dem 27. September 2025, von 10:00 bis 15:00 Uhr auf dem Parkplatz des Imbisses "Netzkater" (Netzkater 5 A, 99768 Harztor an der B 81/84) statt - mitten im Herzen des Harzes.

Organisiert wird das Event vom Sachbereich Verkehr der Landespolizeiinspektion Nordhausen im Rahmen der länderübergreifenden Verkehrssicherheitskampagne "Sicher durch den Harz", die seit 2009 gemeinsam von den Ländern Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen getragen wird. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Kreisverkehrswacht Nordhausen e.V., der Straßenkreuze e.V., der DEKRA Automobil GmbH AS Nordhausen sowie dem Ride for Charity e.V..

Die Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Tag mit vielen Informationen rund um das sichere Motorradfahren. An verschiedenen Infoständen geben Polizeibeamte und die teilnehmenden Partner hilfreiche Tipps zur Verkehrssicherheit. Zudem können die polizeilichen Dienstfahrzeuge, darunter auch ein Polizeimotorrad und die aktuelle Geschwindigkeitsmesstechnik, aus nächster Nähe erkundet werden. In persönlichen Gesprächen informieren Experten über die Unfallstatistik 2025 und geben einen Ausblick auf die kommende Motorradsaison 2026. Außerdem wird auf besonders anspruchsvolle und unfallträchtige Strecken im Bereich der Landespolizeiinspektion Nordhausen hingewiesen - damit auch die nächste Saison sicher gestartet werden kann.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Vor Ort besteht die Möglichkeit Speisen und Getränke zu erwerben.

Ob als Saisonabschluss oder zur Einstimmung auf eine sichere neue Saison - ein Besuch lohnt sich!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell