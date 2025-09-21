Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten
Eichsfeld (ots)
Zwischen dem 11.07. und dem 19.09. versuchten bislang unbekannte Täter vergeblich einen Zigarettenautomaten in der Beethovenstraße in Leinefelde aufzuhebeln. Scheinbar wurde auch versucht mittels Pyrotechnik den Automaten zu öffnen. Daher wäre es möglich, dass in diesem Zeitraum entsprechende Geräusche wahrzunehmen waren und die Tat oder auffällige Personen durch Zeugen bemerkt wurden.
