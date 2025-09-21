PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Eichsfeld (ots)

Zwischen dem 11.07. und dem 19.09. versuchten bislang unbekannte Täter vergeblich einen Zigarettenautomaten in der Beethovenstraße in Leinefelde aufzuhebeln. Scheinbar wurde auch versucht mittels Pyrotechnik den Automaten zu öffnen. Daher wäre es möglich, dass in diesem Zeitraum entsprechende Geräusche wahrzunehmen waren und die Tat oder auffällige Personen durch Zeugen bemerkt wurden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

