Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lengefelder Warte (ots)

Der Fahrer eines BMW befuhr am Freitag, gegen 8.30 Uhr, die Bundesstraße 247 aus Richtung Lengefelder Warte in Richtung Mühlhausen, als er einen vor ihm fahrenden Seat sowie einen davor befindlichen Mercedes überholen wollte. Als sich der Fahrer des BMW im Überholvorgang befand, scherte der Fahrer des Seat ebenfalls zum Überholen aus, worauf er mit dem BMW kollidierte. Der BMW stieß in Folge der Kollision gegen den Mercedes und kam anschließend im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer des BMW wurde schwer verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Bundesstraße musste vorübergehend voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

