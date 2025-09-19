Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Haftbefehl gesucht - Festnahme in Mühlhausen

Mühlhausen (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter 38-Jähriger wurde am Donnerstag An der Burg durch Streifendienstbeamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich festgestellt. Nachdem der Mann angesprochen und eindeutig identifiziert worden war, konfrontierten ihnen die Polizisten mit der Anordnung der Festnahme. Fortan setzte sich der 38-Jährige mit Händen und Füßen massiv zur Wehr, um eine Flucht zu ermöglichen. Dies gelang nicht. Schlussendlich wurden die beiden Polizeibeamten sowie der Delinquent leicht verletzt. Zu Buche steht nun gegen den Festgenommenen ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Am Freitagvormittag erfolgte die Haftvorführung beim zuständigen Amtsgericht. Der 38-Jährige wurde noch am Vormittag an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell