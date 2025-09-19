PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pfefferspray im Streit angewendet

Mühlhausen (ots)

Im Zuge einer Streitigkeit kam es gestern Nachmittag in der Görmarstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 34-Jähriger Radfahrer näherte sich einem 47-Jährigen und sprühte diesen unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Dieser wurde hierbei leicht verletzt und medizinisch vor Ort versorgt. Der Angreifer flüchtete anschließend und ließ hierbei sein Fahrrad zurück. Der Beschuldigte konnte bekannt gemacht werden. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 12:30

    LPI-NDH: Jugendlicher flüchtet auf Moped - Verfahren eingeleitet

    Geisleden (ots) - In Geisleden beabsichtigten am Donnerstag Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld einen Mopedfahrer gegen 19 Uhr einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dieser versuchte sich der 16-Jährige durch eine Flucht zu entziehen. Polizeibeamte konnten den Jugendlichen auf dem augenscheinlich baulich veränderten Kleinkraftrad stoppen. Hierbei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Für das Fahrzeug ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 12:05

    LPI-NDH: Polizei stoppt E-Roller-Fahrer

    Schlotheim (ots) - Gleich zwei Vergehen mussten Polizeibeamten am Donnerstagabend bei der allgemeinen Verkehrskontrolle eines E-Roller-Fahrers feststellen. Die Beamten stoppten den Mann in der Bahnhofstraße. Der 43-Jährige stimmten einem Atemalkoholtest zu, welcher einen Wert von mehr als ein Promille ergab. Darüber hinaus war das Elektrokleinstfahrzeug des Mannes nicht pflichtversichert. Dem Fahrer wurde die ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 12:05

    LPI-NDH: Fahrrad entwendet - Polizei sucht Zeugen!

    Nordhausen (ots) - Als ein Radfahrer am Donnerstag gegen 19.20 Uhr zu seinem gesicherten Fahrrad in der Charleville-Mezieres-Straße zurückkehrte, musste der Besitzer feststellen, dass unbekannte Täter das silberfarbene Cube entwendet hatten. Der Radfahrer stellte sein Rad des Typ Fold Hybrid Comfort gegen 18.30 Uhr an einem Zaun des angrenzenden Friedhofs ab. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren