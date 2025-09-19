Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pfefferspray im Streit angewendet

Mühlhausen (ots)

Im Zuge einer Streitigkeit kam es gestern Nachmittag in der Görmarstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 34-Jähriger Radfahrer näherte sich einem 47-Jährigen und sprühte diesen unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Dieser wurde hierbei leicht verletzt und medizinisch vor Ort versorgt. Der Angreifer flüchtete anschließend und ließ hierbei sein Fahrrad zurück. Der Beschuldigte konnte bekannt gemacht werden. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung.

