Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad entwendet - Polizei sucht Zeugen!

Nordhausen (ots)

Als ein Radfahrer am Donnerstag gegen 19.20 Uhr zu seinem gesicherten Fahrrad in der Charleville-Mezieres-Straße zurückkehrte, musste der Besitzer feststellen, dass unbekannte Täter das silberfarbene Cube entwendet hatten. Der Radfahrer stellte sein Rad des Typ Fold Hybrid Comfort gegen 18.30 Uhr an einem Zaun des angrenzenden Friedhofs ab. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein und sicherten Spuren vor Ort.

Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0245001

